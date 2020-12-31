BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu! Teklife 'evet' dedi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Yusuf Yazıcı ile görüşen Abdülkadir Ömür, Fransızların teklifine 'evet' dedi.

Abone ol

Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür’e Fransız ekibi St.Etienne talip oldu. Her fırsatta yoluna Avrupa’da devam etmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncunun ‘ağabeyim’ dediği Yusuf Yazıcı ile görüştükten sonra gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. İş, Trabzon ile St.Etienne arasındaki görüşmelere kaldı. Devre arasında Ömür’ü satmak istemeyen Trabzon’un ise sezon sonuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Transfer yazın bitecek
Maddi anlamda da zor günler geçiren Trabzon’un Ömür için kapıyı 15 milyon eurodan açtığı bildirildi. 2022’ye kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 11 milyon euro. St.Etienne’in bu transferi yaz ayında sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Ömür, transfer gerçekleşirse, Yusuf, Burak, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’dan sonra Fransa’nın yolunu tutan bir başka isim olacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da belediyeden örnek uygulama! Yüzde 50 indirim yapıldı
Merkez Bankası swap verilerini günlük yayımlayacak
Galatasaray'dan Diego Costa hamlesi! İspanyollar duyurdu
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik! Yoğunluk yüzde 30 azaldı
ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırım: Bir yargıç ve bir savcı listede
Bursa'da öfkeli öğretmen aracını kaçırmaya çalıştı! Polislere küfür ve hakaretler savurdu
Valilik açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a son dakika uyarıları! Bu yanlıştan dönün
Bankalar öğleden sonra kapanıyor mu kaça kadar açık?
Burdur'da yaşlı adam sadece ısınmak istedi! 5 tonun altında kaldı
Yorumlar 1 yorum