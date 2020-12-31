Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu! Teklife 'evet' dedi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Yusuf Yazıcı ile görüşen Abdülkadir Ömür, Fransızların teklifine 'evet' dedi.

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Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür’e Fransız ekibi St.Etienne talip oldu. Her fırsatta yoluna Avrupa’da devam etmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncunun ‘ağabeyim’ dediği Yusuf Yazıcı ile görüştükten sonra gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. İş, Trabzon ile St.Etienne arasındaki görüşmelere kaldı. Devre arasında Ömür’ü satmak istemeyen Trabzon’un ise sezon sonuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Transfer yazın bitecek

Maddi anlamda da zor günler geçiren Trabzon’un Ömür için kapıyı 15 milyon eurodan açtığı bildirildi. 2022’ye kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 11 milyon euro. St.Etienne’in bu transferi yaz ayında sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Ömür, transfer gerçekleşirse, Yusuf, Burak, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’dan sonra Fransa’nın yolunu tutan bir başka isim olacak.