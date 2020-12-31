Fenerbahçe'den transfer bombaları! Listede 5 isim var
Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var.Abone ol
Fotomaç'ta yer alan habere göre; özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; Diego Costa, Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.
Takas+para önerisi yapılacak
Ayrıca Alanyaspor'un Yunan maestrosu Bakasetas ve Başakşehir'den Edin Visca da transfer listesinde yer alıyor. İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.
İki isim de istekli
Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak için istekli Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.