Fenerbahçe'den transfer bombaları! Listede 5 isim var

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre; özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; Diego Costa, Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.

Takas+para önerisi yapılacak

Ayrıca Alanyaspor'un Yunan maestrosu Bakasetas ve Başakşehir'den Edin Visca da transfer listesinde yer alıyor. İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.

İki isim de istekli

Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak için istekli Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.