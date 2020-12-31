Cem Adrian ve Dr.Mehtap Altınöz'den SMA'lı çocuklar için konser

Cem Adrian ve Dr.Mehtap Altınöz, SMA’lı çocukların tedavisine destek amacıyla canlı konser etkinliği düzenleyecek.

Abone ol

31 Aralık akşamı saat 21.00’de SMA’lı çocukların tedavisine destek amacıyla Dr.Mehtap Altınöz ve Cem Adrian işbirliğinde Dr Mehtap Altınöz’ün Instagram hesabında Cem Adrian Yılbaşı Özel evden canlı konser etkinliği olacaktır. Konser gelirinin bir kısmı SMA’lı çocukların tedavisi için kullanılacaktır. Bu anlamlı etkinliğe destek olmak isteyenler,Umuttan Çocuklar Derneği ile derneğin Instagram hesabından iletişime geçebilecekler.

SMA hastası çocuklara umut olup,yeni yıla böyle güzel bir etkinlik ile girmek pandemi süreci yaşadığımız şu günlerde konsere katılacak ve destek verecek herkes için güzel ve anlamlı bir katılım olacaktır.

Evden canlı konser @drmehtapaltinoz Instagram Hesabında olacaktır.

Destek ve katkılar için Umuttan Çocuklar Derneği Instagram Hesabı:@umuttancocuklar