Van ve Hatay'dan 2 acı haber geldi! Koronavirüse yenildiler

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız ve Hatay’da koronavirüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.

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Iğdır Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Emin Akyıldız, korona virüse yakalandığı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedaviye rağmen Emin Akyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizde korona virüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız vefat etmiştir. Merhum doktoru son yolculuğuna hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve meslektaşları uğurladı. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” denildi.



Hatay'da çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy koronavirüse yakalandı. Hatay’da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.