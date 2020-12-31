BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  YEREL

Van ve Hatay'dan 2 acı haber geldi! Koronavirüse yenildiler

İhlas Haber Ajansı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız ve Hatay’da koronavirüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Iğdır Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Emin Akyıldız, korona virüse yakalandığı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedaviye rağmen Emin Akyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizde korona virüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız vefat etmiştir. Merhum doktoru son yolculuğuna hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve meslektaşları uğurladı. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” denildi.

Hatay'da çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy koronavirüse yakalandı. Hatay’da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da iddiayı kaybeden milyoner yaptığı şeyle herkesi şok etti! Gören telefona sarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakim' çıkışına tepki: Faşist saldırı
3 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bugün öğleden sonra tatil mi 31 Aralık mesai var mı?
Kayseri'de minik Alperen’i döverek öldüren cani: Merdivenden düşmüştü
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten soruşturma başlatıldı
Duayen gazeteci Kenan Akın hayatını hayatını kaybetti
Hagi'den Galatasaray'a transfer önerisi: Onu kaçırmayın
Kocaeli'de yürek yakan olay! Sinir krizi geçirdi: Kenara tutunmaya çalışıyordu, yetişemedim
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Tibet’te öldü
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
Yorumlar