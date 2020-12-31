BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  EKONOMİ

Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada fahiş zamlar için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı’nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Abone ol

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başkan İbrahim Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yaptıkları görüşmede fiyatlardaki yükselişin nedenlerini sorduğunu belirterek, “Biz, yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlattık. Ayrıca ‘organik yumurta’ diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk, köy yumurtası olmadığını söyledik” dedi.

'Vatandaş her sarı yumurtayı da organik zannetmesin'
Bakanlığın, inceleme başlatacağını belirten Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beyaz yumurtanın fiyatı yerinin kirasına göre 1 lirayı geçmemeli. Doğal yumurta sattığını, iddia edenler, 1.5 lira fiyatla nasıl yumurta satıyorlar? Vatandaşımız damgasız yumurta almasın. Her sarı yumurtayı da organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın. Gerçek olmadığı halde ‘organik’ yumurta servis diye ediliyor.”

ÖNCEKİ HABERLER
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız: Asgari Ücret 335 TL daha artabilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı
Mario Balotelli 'burdayım' dedi! Yeni kariyerine golle başladı
Ömer Çelik'ten Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakim' çıkışına tepki: Faşist saldırı
3 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yılbaşı mesajları 2021 yeni kısa resimli yeni yıl tebrik kartları
Bugün öğleden sonra tatil mi 31 Aralık mesai var mı?
Kayseri'de minik Alperen’i döverek öldüren cani: Merdivenden düşmüştü
Antalya'da kırmızı ışıkta geçti! Alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı
Yorumlar