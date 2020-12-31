Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız: Asgari Ücret 335 TL daha artabilir

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2 bin 825 TL olarak belirlenen asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, yüzde 14 olan sigorta prim işçi payında ve yüzde 15 olan Gelir Vergisi’nde yapılacak yüzde 5’lik indirim ile asgari ücretin 335 lira artırılarak 3 bin 160 liraya çıkabileceğini ifade etti.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız, 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin beklentilerinin biraz gerisinde kaldığını belirterek, “Enflasyonun üzerinde önemli bir artışın yapılması önemli fakat beklentilerin gerisinde olması bakımından da yetersizdir. Hak-İş olarak, işçi konfederasyonları olarak, hatta siyasi partilerin çoğu ortaya belli bir çerçevede rakamlar koymuştu. Bugün açıklanan rakam buna çok uzak değil ama beklentilerin de gerisinde olmuştur” dedi.

“Cesur bir ücret belirlemek gerekiyor”

Asgari ücretin toplumun yüzde 40’ını ilgilendirdiğini vurgulayan Yıldız, “Bugün 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrette 2-3 kalemde bir miktar oynama yapabilirsek asgari ücretlinin de ihtiyaçlarını önemli oranda giderebiliriz. Sigorta prim işçi payı şu anda yüzde 14, bunda 5 puanlık düşüş yaparsak, Gelir Vergisi şu anda yüzde 15, bunda yüzde 5 indirim yaparsak, Damga Vergisi’ni kaldırırsak 335 lira daha fazla işçinin cebine para girmiş olur. Bugün 2 bin 825 TL olarak açıklanan rakam, işçinin cebine 3 bin 160 lira olarak girmiş olacaktır. Böylelikle asgari ücretin çerçevesini de bozmamış, vergileri de altüst etmemiş olacağız” şeklinde konuştu.