Mario Balotelli 'burdayım' dedi! Yeni kariyerine golle başladı

Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli çıktığı ilk maçın 4'üncü dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.Abone ol
Geçtiğimiz aylarda Serie B ekibi Monza'ya imza atan Mario Balotelli ilk maçına çıktı. Monza'nın ligde Salernitana'yı konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Balotelli, 4. dakikada golle buluştu. Yıldız golcünün Serie B kariyeri golle başladı.
Monza karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng de 77 dakika sahada kaldı.
Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Monza ligde ikinci sırada yer alıyor. Mario Balotelli, Beşiktaş'la da gündeme gelmiş, transfer Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor vermesi nedeniyle gerçekleşmemişti.