BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  YEREL

Burdur'da yaşlı adam sadece ısınmak istedi! 5 tonun altında kaldı

İhlas Haber Ajansı

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kavacık köyünde çobanlık yapan çoban, kuytu bir alanda ısınmak için ateş yaktığı sırada kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Kavacık köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuytu bir alana ısınmak için ateş yakan çoban Adil Günay (70) , üzerine yaklaşık 4-5 tonluk kaya parçasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adamın cansız bedenini kayaların arasından güçlükle çıkarıldı.Talihsiz adamın cenazesi Bucak devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da iddiayı kaybeden milyoner yaptığı şeyle herkesi şok etti! Gören telefona sarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Adrian ve Dr.Mehtap Altınöz'den SMA'lı çocuklar için konser
Grip aşısı eczanelere ücretsiz verilecek! Vatandaş eczaneden aşıyı nasıl alacak?
Konya'da pazarda temizlik yaparken buldu! İşçiden alkışlanacak hareket
Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada fahiş zamlar için harekete geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma 30 Haziran'a kadar uzatıldı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı
Mario Balotelli 'burdayım' dedi! Yeni kariyerine golle başladı
Van ve Hatay'dan 2 acı haber geldi! Koronavirüse yenildiler
Ömer Çelik'ten Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakim' çıkışına tepki: Faşist saldırı
Yorumlar