BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  YEREL

Bursa'da öfkeli öğretmen aracını kaçırmaya çalıştı! Polislere küfür ve hakaretler savurdu

BURSA'da kadın öğretmen hatalı park nedeniyle çekilen aracını otoparktan kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uyarılarını aldırış etmeyen kadın küfür ve hakaretler yağdırdı.

Abone ol

Bursa’da öğretmen kadının aracı yasak yere park nedeniyle Mihraplı'daki emniyet otoparkına götürüldü. Otoparka giden kadın otomobilini bulunduğu yerden kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen kadın aracından inmemekte direndi. Aracın hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla otopark girişi çekici yardımıyla kapatıldı.

İkna sonrası araçtan inen şahıs kendisine engel olmaya çalışan trafik polislerine ’siz kimsiniz benim arabamı çekiyorsunuz’ dedikten sonra küfür ve hakaretler yağdırdı. Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ifadesi alınmak üzere kadını emniyete götürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a son dakika uyarıları! Bu yanlıştan dönün
Burdur'da yaşlı adam sadece ısınmak istedi! 5 tonun altında kaldı
Cem Adrian ve Dr.Mehtap Altınöz'den SMA'lı çocuklar için konser
Yargıtay’dan flaş şikayet kararı
Konya'da pazarda temizlik yaparken buldu! İşçiden alkışlanacak hareket
Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada fahiş zamlar için harekete geçti
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız: Asgari Ücret 335 TL daha artabilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Yorumlar