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Merkez Bankası swap verilerini günlük yayımlayacak

Merkez Bankası, swap işlemleri ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok verilerini yayımlayacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacak.

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