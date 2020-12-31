ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırım: Bir yargıç ve bir savcı listede

ABD yönetimi, Venezüella petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, 'haksız şekilde yargıladıkları' gerekçesiyle Venezüellalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Citgo yetkilisinin, Kasım 2017'de Venezüella'da haksız şekilde hapis cezasına çaptırıldığı iddia edildi. Söz konusu yetkililerin davalarının siyasi amaçlı suçlamalara dayandığına işaret edilen açıklamada, adil yargılamanın olmadığı öne sürüldü.
Gerekçe 6 ABD'li yetkilinin yargılanması
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından 6 ABD'li yetkilinin yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri gerekçesiyle Venezüellalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.