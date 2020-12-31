BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Diego Costa hamlesi! İspanyollar duyurdu

Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı.

Abone ol

Atletico Madrid, 32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa’nın mukavelesini feshetmişti. Tecrübeli oyuncu böylece boşa çıktı. İspanyol As Gazetesi, Diego Costa ve Radamel Falcao’nun menajerinin Mendes olması nedeniyle bu oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitme olasılığının çok yüksek olduğunu iddia etti.

Mendes’in Falcao’yu ABD Ligi ekibi Inter Miami’ye götürmesi bekleniyor. Diego Costa cephesi ise bu günlerde sakin. Tecrübeli futbolcu, bütün seçeneklerini değerlendirmek için süre istedi. Çünkü Costa için Fenerbahçe ve Arsenal’in ismi de geçiyordu.

Transfer için Arda devrede
Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan’ın da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Diego Costa’nın yakın arkadaşı olan futbolcunun, şimdiden telefon görüşmelerine başladığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece futbolcunun maaşı pazarlık konusu olacak.

Falcao giderse...
Finansal Fair Play kıskacındaki Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao’nun ayrılması sonrasında maaş bütçesindeki boşluğu da değerlendirmeyi planlıyor. Cim-Bom’un UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması bu sene sonunda bitecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik! Yoğunluk yüzde 30 azaldı
Fenerbahçe'den transfer bombaları! Listede 5 isim var
Bursa'da öfkeli öğretmen aracını kaçırmaya çalıştı! Polislere küfür ve hakaretler savurdu
Valilik açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
Bankalar öğleden sonra kapanıyor mu kaça kadar açık?
Burdur'da yaşlı adam sadece ısınmak istedi! 5 tonun altında kaldı
Cem Adrian ve Dr.Mehtap Altınöz'den SMA'lı çocuklar için konser
Grip aşısı eczanelere ücretsiz verilecek! Vatandaş eczaneden aşıyı nasıl alacak?
Yargıtay’dan flaş şikayet kararı
Konya'da pazarda temizlik yaparken buldu! İşçiden alkışlanacak hareket
Yorumlar