BIST 1.484
DOLAR 7,36
EURO 9,05
ALTIN 447,54
HABER /  DÜNYA

ABD'de 93 kişiyi öldürmüştü! Azılı seri katil Samuel Little 80 yaşında öldü

ABD'de 1970-2005 yılları arasında, aralarında seks işçileri, uyuşturucu bağımlıları ve yoksul insanların olduğu 93 kişiyi öldüren ülkenin azılı katili Samuel Little, 80 yaşında öldü.

Abone ol

ABD’nin en korkunç seri katillerinden biri öldü. Kaliforniya’da cezaevinde tutulan Samuel Little, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Little’ın diyabet ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. 1980’li yıllarda üç kadını öldürdüğü öne sürülen Little, 2014’te DNA eşleşmeleri sonucu yakayı ele vererek tutuklandı.

60'tan fazlası tespit edildi
Daha sonra işlediği diğer cinayetleri de itiraf eden Little, 1970 ve 2005 yılları arasında 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Little’ın dehşete düşüren sözleri üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şimdiye dek 60’tan fazla cinayette katilin parmağı olduğunu tespit etti.

Yetkililer, Little’ın kurbanları arasında genellikle seks işçileri, uyuşturucu bağımlıları ve yoksul insanlar olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Tuncer'in eşi Işıl Tuncer kimdir kaç tane çocuğu var?
Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu! Teklife 'evet' dedi
Merkez Bankası swap verilerini günlük yayımlayacak
Adana'da genç kız olayın şokunu atlatamadı! Gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik! Yoğunluk yüzde 30 azaldı
Fenerbahçe'den transfer bombaları! Listede 5 isim var
ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırım: Bir yargıç ve bir savcı listede
Bursa'da öfkeli öğretmen aracını kaçırmaya çalıştı! Polislere küfür ve hakaretler savurdu
Valilik açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a son dakika uyarıları! Bu yanlıştan dönün
Yorumlar