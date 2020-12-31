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Cuma namazı için camilere gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının içinde kalan yarınki cuma namazı ile ilgili yeni duyuru yaptı. Buna göre, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, yarın araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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Merak edilen 'kısıtlamada Cuma namazı için camilere gidilebilecek mi?' sorusu en yetkili merci tarafından yanıt buldu. İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

2 şartı var
Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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Foto Galeri İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilenleri cevapladı Galeriye Gözat
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