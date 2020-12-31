İçişleri Bakanlığı açıkladı 'Cuma namazı kılınacak mı?' 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili merak edilenler
İçişleri Bakanlığı, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı. En çok merak edilen, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna da cevap verildi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı, kısıtlama ile ilgili merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.
Cuma Namazı için camiye gidilebilecek
En çok merak edilen, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna Bakanlık, "1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" şeklinde yanıt verdi.
Soru 1: Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, SPA, sauna, masaj salonu sinema ve lunapark gibi yerler bulunan tesislerde bu bölümler açık olacak mı?
Cevap 1: 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.
SORU 2: TATLICILAR/PASTANELER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANAN GÜN VE SAATLERDE NASIL FAALİYET GÖSTERECEKLERDİR?
Cevap 2: Lokanta ve restoran tarzı işyerleri; - Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, - Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.