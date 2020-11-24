İstifa eden Bülent Arınç'ın oğlundan bomba Erdoğan twiti

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bugün YİK üyeliğinden istifa etmişti. Oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifası sonrası ilginç bir çıkış yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ahmet Mücahit Arınç, "Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" ifadelerini kullandı.