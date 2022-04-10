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İstanbullular dikkat! Sıcaklık 12 derece düşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbullular dikkat! Sıcaklık 12 derece düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının pazartesi günü hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi günü hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların pazar günü akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacağı aktarılan açıklamada yağışların pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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