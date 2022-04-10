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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayak ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

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Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak, Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde, organizasyonun son şampiyonu unvanıyla "1" numarayla mücadele verdi.

Superpole mücadelesini üçüncü bitiren Toprak, uzun süre çekişmeye sahne olan ikinci yarışta da üçüncü sırayı aldı.

Yarışta, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci olurken, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinciliği elde etti.

Yarışlar sonunda Bautista 57 puanla birinci, Rea 54 puanla ikinci ve Toprak ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Toprak, organizasyonun dün gerçekleştirilen ilk yarışını da üçüncü sırada bitirmişti.

Can Öncü yarışı tamamlayamadı
Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'da ikinci yarışlarına çıktı.

Son tura üçüncü sırada giren Can, motosikletindeki teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Bahattin ise 25. sırada başladığı yarışı 14. sırada bitirdi.

Yarışmayı Ten Kate Racing Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, WorldSSP Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Aruba.it Racing WorldSSP pilotu Nicolo Bulega üçüncü sırada tamamladı.

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