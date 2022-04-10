BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  SAĞLIK

Alman Tıp Ödülü sahibi Dr. Dilek Gürsoy yeni hedefini açıkladı

Alman Tıp Ödülü sahibi Dr. Dilek Gürsoy yeni hedefini açıkladı

Almanya'nın en prestijli ödülü olan "Alman Tıp Ödülü"nü 2019 yılında alan yapay kalp cerrahisi uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, "Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek." dedi.

Abone ol

Gürsoy, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde düzenlenen konferansta, 2012 yılında ilk kez yapay kalp nakli gerçekleştirdiğinde Avrupa'da bu ameliyatı yapan ilk kadın doktor olduğunu söyledi.

Öğrencilik hayatında iyi öğretmenlerden eğitim aldığını ve çok destek gördüğünü belirten Gürsoy, "Göçmen misafir işçi bir ailenin kızı olmaktan utanmadım, aksine bununla gurur duydum. Azim ve gayretle çalışarak ve pes etmeden bu konuma geldim." dedi.

Gürsoy, küçük yaşta kalp kapakçığı rahatsızlığı sebebiyle babasını kaybettiğini, annesinin tek başına 40 yıl boyunca çocuklarını yetiştirmek için çalıştığını ifade etti.

Her zaman doktor olmak istediğini dile getiren Gürsoy, "Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek ve mesleğine benim gibi bakan vicdanlı ve dürüst öğrenciler yetiştirmek." diye konuştu.

Gürsoy, "Buradayım Çünkü İyiyim" isimli kitabını, kadınların kalp cerrahisi gibi mesleklere yönelmesi ve gençlere rol model olması amacıyla yazdığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?
AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?
Ölüm saçan dereye 'tertemiz akıyor' raporu verdiler CİMER'i de kandırdılar
Ölüm saçan dereye 'tertemiz akıyor' raporu verdiler CİMER'i de kandırdılar
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "motorcu dostu bariyere" tam destek
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "motorcu dostu bariyere" tam destek
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Okul servisleri tarifesi zamlandı kilometre başı güncel servis ücretleri
Okul servisleri tarifesi zamlandı kilometre başı güncel servis ücretleri
SGK'dan yeni uygulama SMS ile vatandaş anında bilgilendiriliyor
SGK'dan yeni uygulama SMS ile vatandaş anında bilgilendiriliyor
Ramazanda milyonlarca kez indiriliyor! Sakın telefonunuza yüklemeyin: Casusluk yapılıyor
Ramazanda milyonlarca kez indiriliyor! Sakın telefonunuza yüklemeyin: Casusluk yapılıyor
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan Bayramı ne zaman hangi denk geliyor arefe günü ne zaman?
Ramazan Bayramı ne zaman hangi denk geliyor arefe günü ne zaman?
İçişleri'nden E-evlenme uygulaması açıklaması
İçişleri'nden E-evlenme uygulaması açıklaması