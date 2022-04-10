MEB AÖL 2. kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine çevrildi. Eğitimini Açık Lise üzerinden devam eden öğrenciler "AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

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Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2.dönem kayıt yenileme işlemlerinin 27 Aralık ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin ardından AÖL 3.dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilenler...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL sınavları ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti:

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.