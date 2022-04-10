İçişleri'nden E-evlenme uygulaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (NVİG) uygulamasıyla, 152 bin evlilik işlemine ait bilgiler, çiftlerin aile kütüklerine elektronik ortamda işlendi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e­-Belediye sistemi ile MERNİS arasındaki entegrasyonla, belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen bildirim formları ve evlilik bilgileri, 25 Mart 2021'den itibaren elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmeye başlandı.

Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan modül üzerinden, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yapılan 609 bin 955 evlilikten 152 bin 885’i elektronik olarak tescil edildi.

Evliliğin gerçekleşmesinin ardından modül üzerinden 3 iş günü içinde yapılan tescille, zaman, iş gücü ve kağıt tasarrufu sağlandı.