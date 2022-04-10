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CHP Seçim Kanunu'nu AYM'ye taşıyor! 3 maddesinin iptali istenecek

CHP Seçim Kanunu'nu AYM'ye taşıyor! 3 maddesinin iptali istenecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptali için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

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CHP başvurusunda, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan Kanun'un 3 maddesinin iptalini isteyecek.

Dilekçe partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlandı. NTV'de yer alan habere göre İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.

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