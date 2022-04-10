BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  GÜNCEL

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan çarpıcı zincir market iddiası: Tehdit ediyorlar

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan çarpıcı zincir market iddiası: Tehdit ediyorlar

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, zincir marketlerin amacının hükümeti düşürmek olduğunu iddia ederek, "Bana yazı yazıp, 'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor' diye tehdit ediyorlar." dedi.

Abone ol

Fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Gıda ürünleri sebze ve meyve fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. 

Tarlada 1 lira olan limon, markette 9 liraya, 3 lira olan domates de markette 30 liraya satılıyor.  Türkiye'nin üretim problemi yoksa gıda fiyatları neden yüksek?

"Beş market zincirinin mesajlarla nasıl anlaştığını da gördük"
Kritik soruya Meclis Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın cevapları dikkat çekti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıç'ın sözlerini köşe yazısına taşıdı. İşte o yazısının ilgili bölümü:

"Burada kesinlikle kasıt var. Mevzu para kazanmak değil, seçimde son yıla girilirken toplumun moralini bozup ona göre siyasi bir tercih yaptırmak istiyorlar. Adamın 15 bine yakın market zinciri var. Beş market zincirinin mesajlarla nasıl anlaştığını da gördük. Büyük bir güç... Gıdayı tüm ülkelerde raflara ulaştıran büyük şirketler var. Bu firmaların gücüne bakarsak, dünyadaki on ülkenin gücünden fazla. Amaçları da hükümet düşürmek."

'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor'
Prof. Kılıç, bu tespiti yaptıktan sonra kendisiyle ilgili şu çarpıcı gerçeği açıklıyor: "Bana yazı yazıp, 'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor' diye tehdit ediyorlar."

Siyasileri bile tehdit eden bir gıda terörü söz konusu. Bu da sadece fiyat ayarlamaları ve ceza kesmeyle önlenemez. Mutlaka yasal düzenlemeyle tekelleşmenin, güç gösterisinin önüne geçilmeli. Buna paralel olarak da son günlerde AK Parti'nin önerisiyle tartışılan 20 temel gıdaya sabit fiyat meselesi ve üreticiye destek politikaları devreye sokulmalı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'ya akın akın geliyorlar evin içindeki türbede bakın kim kalıyormuş?
Foto Galeri Bursa'ya akın akın geliyorlar evin içindeki türbede bakın kim kalıyormuş? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstifa eden işçinin hakları tazminat hangi durumlarda alabilir?
İstifa eden işçinin hakları tazminat hangi durumlarda alabilir?
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 395. randevu! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 395. randevu! İşte muhtemel 11'ler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafir olduğu öğrenci evindeki iftarda neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafir olduğu öğrenci evindeki iftarda neler konuşuldu?
Polis Haftası mesajları kısa resimli duygusal Polis Haftası sözleri
Polis Haftası mesajları kısa resimli duygusal Polis Haftası sözleri
Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek
Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek
F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu yeni resmi açıklaması
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu yeni resmi açıklaması
Haşim Kılıç eşi Gönül Kılıç kimdir kaç yaşında Haşim Kılıç çocukları
Haşim Kılıç eşi Gönül Kılıç kimdir kaç yaşında Haşim Kılıç çocukları
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Münevver Karabulut'un acılı babası: İnanmıyorum!
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Münevver Karabulut'un acılı babası: İnanmıyorum!
Haşim Kılıç millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı deniyor Haşim Kılıç kimdir?
Haşim Kılıç millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı deniyor Haşim Kılıç kimdir?