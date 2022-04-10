Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan çarpıcı zincir market iddiası: Tehdit ediyorlar

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, zincir marketlerin amacının hükümeti düşürmek olduğunu iddia ederek, "Bana yazı yazıp, 'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor' diye tehdit ediyorlar." dedi.

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Fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Gıda ürünleri sebze ve meyve fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.

Tarlada 1 lira olan limon, markette 9 liraya, 3 lira olan domates de markette 30 liraya satılıyor. Türkiye'nin üretim problemi yoksa gıda fiyatları neden yüksek?

"Beş market zincirinin mesajlarla nasıl anlaştığını da gördük"

Kritik soruya Meclis Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın cevapları dikkat çekti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıç'ın sözlerini köşe yazısına taşıdı. İşte o yazısının ilgili bölümü:

"Burada kesinlikle kasıt var. Mevzu para kazanmak değil, seçimde son yıla girilirken toplumun moralini bozup ona göre siyasi bir tercih yaptırmak istiyorlar. Adamın 15 bine yakın market zinciri var. Beş market zincirinin mesajlarla nasıl anlaştığını da gördük. Büyük bir güç... Gıdayı tüm ülkelerde raflara ulaştıran büyük şirketler var. Bu firmaların gücüne bakarsak, dünyadaki on ülkenin gücünden fazla. Amaçları da hükümet düşürmek."

'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor'

Prof. Kılıç, bu tespiti yaptıktan sonra kendisiyle ilgili şu çarpıcı gerçeği açıklıyor: "Bana yazı yazıp, 'Bizimle ilgili düşünceleriniz bizi zora sokuyor' diye tehdit ediyorlar."

Siyasileri bile tehdit eden bir gıda terörü söz konusu. Bu da sadece fiyat ayarlamaları ve ceza kesmeyle önlenemez. Mutlaka yasal düzenlemeyle tekelleşmenin, güç gösterisinin önüne geçilmeli. Buna paralel olarak da son günlerde AK Parti'nin önerisiyle tartışılan 20 temel gıdaya sabit fiyat meselesi ve üreticiye destek politikaları devreye sokulmalı.