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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafir olduğu öğrenci evindeki iftarda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafir olduğu öğrenci evindeki iftarda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda İstanbul Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu. İftarda bulunan öğrencilerden Abdullah Keskin, "Evimizden içeri girerken çok gergindik. Ama samimiyeti ve esprileriyle bizi rahatlattı. Sanki amcamız, dedemiz gelmiş gibi hissettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Beşiktaş'taki konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.

Sabah gazetesi iftara katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan gençlerle görüştü.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencisi Abdullah Keskin; Erdoğan'ın çok esprili ve Z kuşağının dilinden anlayan biri olduğunu söyledi. Keskin iftar akşamıyla ilgili detayları böyle anlattı:

"Z kuşağının dilinden anlıyor"
"Cumhurbaşkanımız her alanda çok donanımlı biri. Z kuşağının dilinden anlıyor kesinlikle. Gelecekle ilgili konuştuk. Teknolojiden, teknoparklardan, yurtdışından, bilişim vadisinden konuştuk. Bize 'Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmelisiniz. Kendinizi her alanda geliştirin devletiniz gençlerin yanında' dedi. Bizim fikirlerimizi önemsedi ve bize fikirlerimizi sordu, bizi dinledi. Bizim soru sormadığımız anlarda, "Eee gençler siz anlatın biz dinleyelim" dedi.

"Gerçekten samimi, esprili biri"
Keskin ''Kapıdan girerken biz çok gergindik. Onu bugüne kadar sadece televizyonda görmüştük. İlk kez yüz yüze gelecektik ve birlikte yemek yiyecektik. Ama kapıdan girer girmez bize olan samimiyetini yaptığı esprisi ile hissettik ve rahatladık. Yanında gayet rahat konuştuk. Mesela terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" dedi.

Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili kişiliğine de dikkat çekerek "Kapıdan girerken terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" ifadelerini kullandı.

Çorba ve menemen yaptık
"Evimiz dağınıktı, Cumhurbaşkanı'nın geleceğini öğrenince toplayıp, temizledik. Öğrenci evi olduğumuz için genelde iftarda menemen yiyoruz. Başkan Erdoğan'a da ezogelin çorbası ve menemen yaptık. O da bize tatlı olarak güllaç getirdi sağ olsun"

Sağlıklı beslenin tavsiyesi
"Bize de manda yoğurtlu tarifini verdi. "Gençler siz yorgun oluyorsunuzdur. Güç toplamanız için bu formülü yemelisiniz" dedi. Sağlıklı beslenmemiz gerektiğinden bahsetti."

Gençlik yıllarından bahsetti
"Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir kampüs devredildi Marmara Üniversitesi'nin, Anadolu Hisarı tarafında. Oradan bahsettik. Cumhurbaşkanımız gençlik yıllarında maç yaparmış bize o günleri anlattı. Çok keyifliydi."

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