BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  SPOR

Ronaldo gündem oldu! Maç çıkışı paramparça etti

Ronaldo gündem oldu! Maç çıkışı paramparça etti

Everton deplasmanında kaybeden Manchester United'da Ronaldo, maç çıkışı rakip taraftarın telefonunu yere vurarak paramparça etti.

Abone ol

Everton ile Manchester United arasında oynanan mücadeleye Ronaldo damga vurdu fakat golleriyle değil... Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'larda Ronaldo'dan skandal bir hareket geldi.

Maç bittiğinde soyunma odasına doğru giden Ronaldo'yu çekmek isteyen taraftar adeta bozguna uğradı. Taraftarın elindeki telefona büyük bir hırsla vuran Ronaldo cihazı paramparça etti. Kullanılamayacak hale gelen telefon tuzla buz oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığı'na: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığı'na: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?
Ata cinsel tacizden gözaltına alındı  'tımar yapıyordum' dedi
Ata cinsel tacizden gözaltına alındı  'tımar yapıyordum' dedi
Zelenski: Bekleyecek zamanımız yok petrol ambargosu uygulanmalı
Zelenski: Bekleyecek zamanımız yok petrol ambargosu uygulanmalı
Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü
Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var! "Kötü günler geride kaldı ileriye bakmak zorundayım"
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var! "Kötü günler geride kaldı ileriye bakmak zorundayım"
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı: Her ay düştüğünü göreceğiz
Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
Korkunç olay! Kestiği ağaç öldürdü
Korkunç olay! Kestiği ağaç öldürdü
Hareketli saatler! Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıktı
Hareketli saatler! Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıktı
Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı
Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı