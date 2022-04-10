BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  SPOR

Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Madrid bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada Real Madrid'in golleri Casemiro (Dk. 38) ve Lucas Vazquez'den (Dk. 68) geldi.

Getafe'deki Türk futbolculardan Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp maç sonuna kadar oyunda kalırken, yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 86. dakikada Nemanja Maksimovic'in yerine oyuna girdi.

Takımının forvetteki en etkili ismi olan Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü.

Gareth Bale ıslıklandı
Diğer yandan Real Madrid'de Galli futbolcu Gareth Bale, 74. dakikada Karim Benzema'nın yerine oyuna girdi.

Takımdaki performansından dolayı eleştirilen ve yaklaşık iki yıl aradan sonra Santiago Bernabeu'da sahaya çıkan Bale, oyuna girerken ve her topa dokunuşunda eflatun-beyazlı taraftarlarca ıslıklanarak protesto edildi.

Real Madrid şampiyonluğa gidiyor
Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını koruyan Real Madrid, puanını 72'ye çıkardı.

Liderin en yakın takipçisi Sevilla 60 puanla 2. sırada bulunurken, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilen Atletico Madrid 57 puanla 4'üncülüğe geriledi.

İki maçı eksik olan 57 puanlı Barcelona, bu akşam deplasmanda Levante ile karşılaşacak.

Ligde 13. yenilgisini yaşayan Getafe, 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var! "Kötü günler geride kaldı ileriye bakmak zorundayım"
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var! "Kötü günler geride kaldı ileriye bakmak zorundayım"
Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
Korkunç olay! Kestiği ağaç öldürdü
Korkunç olay! Kestiği ağaç öldürdü
Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı
Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı
Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti
Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti
Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta erteledik
Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta erteledik
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi
Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi