Doların çöküşünü bilen İslam Memiş uyardı: Dolar fena patlayacak! Dolar 18 lirayı da geçer

Altın ve para piyasaları uzmanı, finans analisti İslam Memiş, gün içerisinde yaşananlara bakıp uyardı: Yüzde 61 enflasyon rakamına rağmen borsa nasıl yükselir dolar nasıl sabit kalır? Bu hiç sağlıklı değil, günün birinde patladığında fena patlar…”

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Doların 18 lira iken “dolar çökecek” diyen ve saatler sonra doların çöküşü gerçekleşen İslam Memiş’ten yatırımcılara çarpıcı uyarılar geldi. Mart ayı enflasyonunun yüzde 61 ile son 20 yılın rekorunu kırdığı gün Bosa İstanbul’un yüzde 2 değer kazanmasının hiç sağlıklı olmadığını ve nasıl yükseldiğini anlayamadığını belirten İslam Memiş, “Yüzde 61 enflasyon rakamına rağmen borsa nasıl yüzde 2 yükselir? Dolar nasıl 14.70’te sabit kalır bilemiyorum. Doların baskılanması, borsanın yükselmesi hiç sağlıklı değil, günün birinde patladığında fena patlar…” uyarısında bulundu. Doların tekrar 18’ler seviyesine çıkmasının da çok muhtemel olduğunu belirten İslam Memiş, piyasalarda Mayıs’ta baylayacak büyük fırtınanın Eylül sonuna kadar süreceği tahmininde bulundu. İşte İSlam Memiş’in son video paylaşımındaki tespitleri ve uyarıları…

Bu enflasyon ve tarım politikasıyla çok zor…

Yüzde 61’in üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 120’den fazla…

Zaten bunu siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz…

Enflasyonla mücadele edebilmek için zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor…

Politikaların tamamen değişmesi gerekiyor…

Önceden kilo kilo alıyorduk, bundan sonra gram gram alacağız

Günü kurtaran politikalar değil, enflasyon ve tarım politikasının milli bir mücadele politikasına dönüşmesi gerekiyor…

Çünkü her gelen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz…

Önceden yiyeceğimiz gıdaları kilo kilo alıyorduk, artık mecburiyet karşılığında gram gram almak zorunda kalacağız…

Bunlar üzücü şeyler ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor, enflasyon rakamları artmaya devam edecek…

Günün birinde patladığında fena patlar…

Tarım politikaları ve enflasyon politikaları konusunda hiç iyimser değilim…

Yüzde 61 enflasyon açıklandığı gün Borsa Istanbul’da yükseliş gördük…

Peşinen söyleyeyim bu sağlıklı bir yükseliş değil…

Neden yükseldi bilmiyoruz…

Dolar kuru 14.70’te sabit kaldı…

Bu kadar yüksek enflasyon rakamından sonra Bosa’nın yüzde 2 değerlenip, doların baskılanması hiç sağlıklı değil…

Günün birinde patladığında fena patlar…

Aralık ayındaki doların 18 lirayı görmesi tekrar olabilir mi bence olması çok yüksek…

Çünkü çok ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor…

Nisan ayı final ayı, Mayıs’ta kıyamet kopar…

Gram altın fiyatı 900-920 lira aralığına sıkıştı…

Nisan ayı içerisinde tekrar 900 lira seviyesinin altına sarkmalar olacağını düşünüyorum.

Ama bu sarkmalar kalıcı olmaz…

Nisan ayı final ayıdır…

900 lira seviyesinin altında alım yapan yaptı, yapamayan kesinlikle çok büyük ziyan içinde olacak…

Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya hazır olmak gerekiyor…

Küresel piyasalarda ciddi bir anlamda daralma ve FED beklentileri nedeniyle çarşı pazar karışacaktır…

Mayıs ayından Eylül ayına kadar çok sert bir şekilde yükseliş var

Kademeli alım yapmak için döviz kurları benim nazarımda şu anda çok ucuz…

Gram altın geçen hafta 883’e kadar gerilemişti, dün 900 liraya kadar geriledi….

Tekrar 900 liranın altına sarkınca “alınabilir” bir sevide olacak…

Nisan ayı içerisinde kademeli olarak alım yapılmalı ve bu iş bitirilmeli…

Nisan ayı içerisinde insanları “barış hikayesi” ile manipüle edecekler, insanları ters köşeye yatıracaklar…

Mart ayında savaş korkusu ve paniğiyle yüksekten mal çakanlar, Nisan ayında “barış ve iyimserlik”le manipüle edecekler…

Dolara, altına ihtiyacı olanlar Nisan ayında bu ihtiyacını görmeli…

Mayıs ayından Eylül ayına kadar çok sert bir şekilde yükseliş ve dalgalanma olacak…

Yay çok gerildi, yaydan çıkacak ok önüne geleni parçalar…

Yay gerilmeye devam ediyor…

Yüzde 61’in üzerindeki enflasyon rakamlarıyla biraz daha gerildi…

Enflasyon rakamına rağmen baskılanan dolarla biraz daha gerildi…

Bu gerilimden sonra yaydan çıkan ok ki Mayıs ayında çıkacaktır, önüne geleni parçalar…