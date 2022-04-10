BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  DÜNYA

Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı

Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı

UKRAYNA Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Abone ol

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Melitopol kentinde işgalci Rus güçlerinin alıkoyduğu tahliye otobüslerin serbest bırakıldığını ve böylece 529 yolcunun tahliyesinin mümkün olduğunu belirtti.

Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Tokmak ve Energodar kentlerinde kararlaştırılan güzergahlarda tahliye çalışmaları için izin alamadıklarını anımsatan Vereşçuk, bu şehirlere vatandaşların tahliyesi için yarın tekrar ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Vereşçuk, son 24 saatte, insani koridorlar aracılığıyla Mariupol ve Berdyansk'tan Zaporijya'ya kendi vasıtaları ve tahliye otobüsleriyle 3 bin 425 kişinin ulaştığını ve Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijnoye, Kreminna ve Popasnaya şehirlerinden 578 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti
Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti
Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta erteledik
Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta erteledik
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi
Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi
Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik
M’EXPO siyasetin gergin yüzüne boyun eğmedi
M’EXPO siyasetin gergin yüzüne boyun eğmedi
Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti
Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı