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Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti

Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan teklifi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

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Brüksel'deki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, barış görüşmelerinin hazırlıklarına başlanması için dışişleri bakanlarına talimat verdi" denilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.

"Ermenistan ilkeleri kabul etti"
Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği kaydedildi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması",

"devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi",

"birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak",

"sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği" maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.

"Azerbaycan kabul edilemeyecek bir teklif sunmadı"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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