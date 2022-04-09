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Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de 24 saatlik verilere göre 6 bin 986 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 oldu. Ayrıca iyileşen hasta sayısı 8 bin 825 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 35 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 8 bin 825 hasta taburcu olurken bugün 186 bin 226 test yapıldı.

2. doz aşılama oranı yüzde 85,39 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,39 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 52 milyon 999 bin 118 oldu
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 794 bin 538 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 999 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 682 bin 643 kişiye aşı yapıldı.

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