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Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti

Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. ile 43. dakikalarda Batshuayi, 25. dakikada Josef de Souza ve 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 23. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltirken Alanyaspor, 52 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Valerien Ismael, Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bir resmi karşılaşmada ilk kez taraftarlarının önüne çıktı.

Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ismael, deplasmandaki Trabzonspor maçında ilk kez yedek kulübesinde yer almıştı.

Beşiktaş taraftarından büyük ilgi
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı da andı ve lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler için saygı duruşunda bulunuldu.

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