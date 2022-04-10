Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta erteledik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluk sabır isteyen bir şey. Bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik" dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ligin sonu bizim için her hafta final. Sona doğru gidiyoruz. Rakibimiz kendi evinde lider konumda. Duran topu bulan, arayan, bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan ikinci takım rakibimiz. Bunun üzerine biz de özellikle rakibimize göre planlarımızı yaptık. Özellikle topa sahip olmak için kenarlar önemliydi. İlk yarıda bizim yakaladığımız ve rakibin yakaladığı pozisyonlar var. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarı oyuncularımız bunu zorladı. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de geçişlerde bunu yakalamaya çalıştı."

"Bir hafta daha erteledik"

"Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duyguyla, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik."

"Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum"

"Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar."

"Cebimiz son derece dolu"

"Tabii gönül isterdi ki burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı deplasmanda karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı. İyi bir müsabaka oldu. Belki gol olmadı. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirten bir seneyi yaşıyoruz. Tüm taraftarımızı önümüzdeki hafta maça en iyi şekilde bekliyoruz."

"Bugün bir kazancımız da Marek Hamsik'in sakatsız oyunu tamamlaması"

"Bugün bir kazancımız da Marek Hamsik'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu tamamlaması. Vitor Hugo'nun aynı şekilde dönmesi. Bu oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun oynamamızı sağlıyor."