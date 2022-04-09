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Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı

Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı

Süper Lig'de Trabzonspor şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Konyaspor ile puan farkını 14'e çıkardı. 3 haftadır kazanamayan bordo-mavililerin Ali Koç'un övgüsünden sonra kazanamaması dikkat çekti.

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Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken lider Trabzonspor'un son 3 haftada 2 puan alması dikkat çekti.

29. hafta sonunda Ali Koç'un yaptığı açıklama ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ali Koç ne demişti?
Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart 2022'de "Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimse burada çıkıp da hakemler sayesinde puanlar alıyorlar demesine de müsaade etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar ama çok da iyi kadro kurdular, çok da iyi futbol oynuyorlar bu puan farkı da tesadüf değildir." açıklamasını yapmıştı.

Bu sözlerin ardından bordo-mavililer çıktığı 3 maçta sadece 2 puan alabilirken sarı-lacivertli taraftarlar bu detaya dikkat çekti.

Totemleriyle de tanınan Ali Koç'un bu açıklamayı bilerek yaptığı iddia edildi.

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