Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı

ADANA’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ve Astsubay Çavuş Burak Şahin'in acı haberi baba ocağına ulaştı.

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Kaza, saat dün 15.30 sıralarında Kozan ilçesi Mansurlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada 2 asker şehit düşerken 3 asker de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken şehit düşen askerlerde hastane morguna kaldırıldı.

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kazada şehit düşen askerlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın Osmaniyeli olduğu öğrenildi. Şehit Yusuf Avan’ın Düziçi ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşırken haberi alan acılı ailesinin Kozan ilçesine gittiği öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın E-evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Adana'nın Kozan’da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine şehadet haberi ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları ise Bahçelievler, Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan baba evine geldi. Şehit Şahin'in baba evine ve sokağa Türk bayrağı asılırken, şehidin ailesine çok sayıda akraba, seveni ve mahalleli baş sağlığı diledi. Şehit Şahin'in naaşı, memleketi Malatya'ya defnedileceği öğrenildi.