Soğuklar ve kar geri geliyor! Uzman isim uyardı sıcaklık 12 derece birden düşecek, İstanbul, Bolu, Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bugün İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış görülecek hafta sonu ise yer yer güneş yüzünü gösterecek. Hafta başı itibari ile soğuklar geri geliyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta başı itibaren buz gibi bir havaya hazır olun. Yapılan açıklamada "8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.
Bugün de Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevreleri, Samsun, Ordu ve Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.
Pazar gününden itibaren yağışlar başlıyor
Nisan ayında da marttaki soğuk havanın etkileri görülmeye devam ediyor. Türkiye, yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların pazartesi günü ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte kuvvetli yağışlar görülecek.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt önümüzdeki günlerin hava tahminlerini paylaştı. Bozyurt, "10 Nisan'dan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemize doğru yaklaşıyor. 11 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinden soğuk hava kütlesinin giriş yapması bekleniyor" dedi.