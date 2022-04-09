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Adana'da jandarma aracı otomobille çarpıştı: İki şehit yaralılar var

Adana'da jandarma aracı otomobille çarpıştı: İki şehit yaralılar var

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

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Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır."

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