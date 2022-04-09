Rusya lideri Putin'den Jirinovski'nin cenazesinde nükleer silahlı gözdağı! O çantanın sırrı ne?

'TÜRKİYE'ye atom bombası atalım' diyen Rus Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski’nin cenaze törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin için alınan güvenlik önlemler herkesi şaşırttı. Cenaze alanına elinde 'nükleer çanta' olan koruma ekibi ile gelen Putin için salondan Jirinovski’nin akrabaları bile çıkarıldı.

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Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi neredeyse tam olarak tahmin eden Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski 5 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra en karizmatik siyasi figür olarak tanınan Jirinovski'nin asıl mesleği ise Türkologluktu...

Putin ve Medvedev cenaze törenindeydi...

Rus siyasetinin tanınmış isimlerinden biri olan Jirinovski'nin Cenaze töreni dün Moskova'da gerçekleştirildi. Cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.

Putin cenaze törenine nükleer çanta ile geldi

Rus lider cenazeye geniş güvenlik önlemleri ile katıldı. Putin'in yanındaki siyah takım elbiseli adamlardan birinin elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' olması dikkatlerden kaçmadı.

'Nuclear football' devlet liderlerinin sabit komuta merkezlerinden uzaktayken nükleer saldırıya izin vermek için kullandığı bir çanta.

Salona Jirinovski'nin akrabaları bile alınmadı

Telegram kanalı VCHK-OGPU, Putin'in tabutun başına gelip Jirinovski'ye veda ettiği sırada salonun tamamen boşaltıldığı hatta akrabalarının bile içeri alınmadığını iddia etti. Ajanslara düşen görüntülerde Putin'in bir demet kırmızı gülü tabutun dibine yerleştirdiği görülüyor ancak salonun geri kalanına dair herhangi bir fotoğraf yok.



Putin suikastten korktuğu için...

Rus liderin cenazeye yanında 'Nükleer çanta' olan geniş bir koruma ekibi ile katılması ve salonun tamamen boşaltılması 'Putin'in suikast girişimlerinden korkması' olarak yorumlandı.

Ukrayna işgali sonrası Putin'e yönelik 'suiakst iddiaları' ayyuka çıkarken Rus lider dört farklı güvenlik katmanından oluşan özel bir birlik tarafından korunuyor. Koruma ordusu Rus liderin ziyaretlerinden önce mümkün olan her yeri araştırıyor. Putin'in geleceği alana keskin nişancılar yerleştiriliyor.

Rus liderin zehirlenmesi ihtimaline karşılık Putin'in her yediğini tadan özel bir çeşnicibaşı bile var.