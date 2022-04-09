Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığını Uğur Dündar kazandı

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu üyeleri, başkan seçimi için oylarını kullandı, sayım başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799 oy aldı, resmi açıklama bekleniyor.

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Fenerbahçe camiası, yarınki Galatasaray derbisi öncesinde bugün farklı bir heyecan yaşadı. Yüksek Divan Kurulu’nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gitti. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı, toplantı saat 10.00’da başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oy kullanma işlemi tamamlandı. Kullanılan oyların sayımına başlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799 oy aldı, resmi açıklama bekleniyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da oy kullandı.

YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Vefa Küçük, açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap vererek konuşmasına başlayan Vefa Küçük, "Bana ismen zikrederek sataşana onun seviyesine inerek değil, kendi seviyem ve karakter cevabı en son cevap vereceğim. Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün'e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı, önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe'ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonrada kendisiyle çalışmak nasip olur" diye konuştu.