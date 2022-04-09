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Murat Ongun'dan AK Parti'nin indirim teklifine cevap

Murat Ongun'dan AK Parti'nin indirim teklifine cevap

 İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun UKOME'den geçen yüzde 40'lık zam teklifini öğrenciler için iptal başvurusunu yapacaklarını açıklamasına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, geçmişteki öğrenci abonmanı ücretlerinin dolar karşılığını hatırlatarak, “Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı” dedi. Öte yandan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması için İBB Meclisi'ne pazartesi günü teklif götüreceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşıma yaptığı yüzde 40’lık zam tartışılmaya devam ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, İBB’nin AK Parti yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 lira olacağını ifade etti.

Murat Ongun, tweetinde şu ifadeleri kullandı:
“2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.”

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