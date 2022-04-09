Türk Hava Kurumu 2022 yılı yangınlarına hazırlanıyor

2021 yılı yazında yurdun Ege, Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere pek çok yerinde yaşanan yangın felaketlerinde eleştiri oklarının hedefindeki Türk Hava Kurumu yaza hazırlandığını belirten bir paylaşım yaptı.

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Savunma Sanayi Başkanlığı, ince hesaplarla THK uçaklarının ihalelere girmesini engelledi ama THK'dan videolu mesaj geldi: "Uçaklarımızı yangınla mücadeleye hazırlıyoruz."

Geçtiğimiz yıl 250 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanını kaybeden Türkiye’de herkes bu yıl hazırlıkların durumunu, yeterince ve zamanında uçak tedarik edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

THK’dan sürpriz bir adımla sosyal medya hesabından “yangınlara hazırlanıyoruz” mesajı geldi. Instagram’daki “THK Teknik” adlı resmi hesapta, CL-215 uçaklarının tamir ve bakım işlemi yapılırken kaydedilen videonun altında şu mesaj verildi: