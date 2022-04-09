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Nisa Mihriban bebek için hastaneden açıklama geldi Bakan Koca umutlandırmıştı

Nisa Mihriban bebek için hastaneden açıklama geldi Bakan Koca umutlandırmıştı

Pendik'te boş arazide terk edilmiş bulunan "Nisa Mihriban" bebeğin kritik durumunun devam ettiği ancak ağrılı uyarana tepki göstererek biraz ilerleme kaydetmesinin umut verici olduğu bildirildi.

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğindeki takip ve tedavisinin mekanik ventilatöre bağlı olarak devam ettiği aktarıldı.

Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebeğin dün ağrılı uyarana deserebre yanıt verdiği belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nisa bebekten sevindirici haber olduğunu, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini ifade etmişti.

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