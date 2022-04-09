Enflasyon rakamlarında kira zammı neye göre belirlenir? Ev sahibi yüksek zam isteyebilir mi?

Enflasyon rakamlarının yükselmesiyle yükselen gıda fiyatlarının yanı sıra kiralardaki yükselişler vatandaşların belini büküyor. Yüksek zamlar isteyemeyen ev sahibi türlü bahanelerle tahliye ettirmeye çalışıyor. Zam oranı tartışmasında doğrusu nedir?

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Hürriyet yazarı Sefer Levent, yüzde 100’ü aşkın şekilde artan kiralar karşısında ev arayanların yaşadığı zorlukları kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Fırsatçı ev sahipleri ne yapıyor; hangi durumlarda ek zam, tahliye istenir?” sorularını gündeme getirdi.

Kiraya zammın yılda bir kez sözleşme yenileme döneminde yapılabileceğini hatırlatan Levent, “Zam oranı TÜFE’nin 12 ay ortalamasıdır. Mesela nisan ayında sözleşme yenileyecekler için bu oran 29.88. Kimi ev sahipleri ‘kiralar çok arttı’ bahanesiyle yüzde 100’e varan artışlar talep ediyor. Ancak böyle bir durum yasal değil” uyarısını yaptı.

Levent, kimi ev sahiplerinin de eski kiracıyı çıkarıp aynı evi daha yüksek fiyatla başkasına kiralama peşinde olduğunu belirterek kiracıları, “Kiracısına ‘oğlum oturacak’, ‘evi satıyorum’ gibi bahaneler sunuluyor. Ancak kanuna göre ev sahibi kendisini ya da bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacını ispatlarsa bu talebi söz konusu olabilir. Eğer 3 yıl içinde evi başkasına kiraya verirse de eski kiracıya tazminat öder” diyerek uyardı.

Hangi durumlarda ek zam, tahliye istenir?

Son aylarda gündeme gelen ‘ara zam’ konusunun da gayrimenkul hukuku uzmanlarına göre söz konusu olamayacağını aktaran Levent, “Hangi durumlarda ek zam, tahliye istenir?” sorusunun yanıtını şöyle verdi:

“Eğer kiracı 5 yıldan fazla süredir aynı evde oturuyorsa ev sahibi ‘kira tespit davası’ açar. Kira bölge ortalamasının altında kaldı diyerek yeni rakam belirlenmesini ister. Bu noktada bilirkişi bölge ortalamasına bakar. Ev sahibi ne isterse o rakam olmaz. Üstelik eski kiracıyı korumak için hakkaniyet indirimi de uygulanır. Bu davaların 2 yılı aşkın sürdüğü de unutulmamalı.

Kanuna göre kira sözleşmeleri aksi bir işlem yapılmadıkça her yıl yenileniyor. Ancak kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden sonra ‘herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadan’ kiracıyı tahliye edebiliyor. Sadece uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak fesih bildirimi yapmak zorunda.”