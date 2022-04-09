Rusya'dan turist getirenlere kredi desteği

Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi desteği sağlanacak.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türk turizm sektörü en önemli iki pazarında sıkıntıya girince hükümet devreye girdi. Sorunları aşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı. Rusya'dan turistgetirmek için üç aşamalı yol haritası devreye alındı.

300 milyon dolarlık kredi

Bu kapsamda Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren, Anex, Pegas ve Coral gibi şirketler başta olmak üzere Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi desteği sağlanacak. Toplam 300 milyon dolarlık kredi paketiyle zor durumda kalan bu operatörlere destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı-, Kredi Garanti Fonu ve bankaların çalıştığı destek paketinin mayısın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

THY ile koltuk anlaşması

Rusya'da ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargolar en çok havayolu şirketlerini etkilemiş durumda. Sigorta kapsamından çıkarılan havayolu şirketleri, uçuşlarını da askıya almak zorunda kaldı. Hal böyle olunca Rusya bayraklı Türk şirketlerinin ülkemize uçak yoluyla turist getirmesi zora girdi. Bu sorunun çözümü için Anex, Pegas ve Coral gibi dev tur operatörleri uzun zamandır Türk Hava Yolları (THY) ile görüşme halindeydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu tur operatörlerinin THY ile bir araya gelerek koltuk anlaşması sağladığı öğrenildi.

2 milyon turist taşınacak

Bu kapsamda THY, bu üç şirkete 1.5 milyon koltuk ayırdı. Pegasus Havayolları ile Rus yapımı uçaklarla uçacak olan Rusya'daki özel havayolu şirketlerinin de 500 bin turist taşıması bekleniyor. Böylece, bu yıl için 2 milyon Rus turist sayısı garanti altına alınmış olacak. Rusya'dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyacak olan havayolu şirketi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.

Havayolu şirketi kurma planı

Bu şirketin kurulması için gerekli kredi desteği sağlanacağı da belirtiliyor. Bu şirket kurulabilirse ilave 1 milyon turistin daha getirilebileceği belirtiliyor. Böylece Rus turist sayısının bu yıl 3 milyona çıkması öngörülüyor.

Bu yıl 7 milyon Rus turist bekleniyordu

2017 yılından beri Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında zirvede olan Rusya, 2021'de de liderliği elden bırakmadı. Geçen yıl ocak-aralık döneminde 4 milyon 694 bin 422 turist gönderen Rusya'dan bu yıl 7 milyon ziyaretçi bekleniyordu.

Ukrayna ile yaşanan savaş öncesinde, yılın ilk iki ayında da veriler 7 milyon Rus turist umudunu perçinliyordu. Buna göre bu yılın ocak-şubat döneminde gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 39 arttı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bu sayıda mart ayında düşüş görüldü.