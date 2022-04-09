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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu kurumlarında koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu kurumlarında koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

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Resmi Gazete'de yer alan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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