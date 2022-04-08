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Will Smith'e o tokatın bedeli ağır oldu: Tam 10 yıl

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Will Smith'e o tokatın bedeli ağır oldu: Tam 10 yıl

Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması ünlü oyuncu Will Smith'e pahalıya mal oldu. Will Smith, 10 yıl Oscar galaları ve Akademi etkinliklerinden men edildi.

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Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi

Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere toplandı.

Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

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