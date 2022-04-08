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Talebi masada kriz çıkarmıştı! Gelecek Partisinden olay çıkış: İttifak daha oluşmadı

Talebi masada kriz çıkarmıştı! Gelecek Partisinden olay çıkış: İttifak daha oluşmadı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Gelecek Partisinin de yer aldığı 6'lı yuvarlak masa ittifakı hakkında, "Daha ittifak oluşmadı. Sadece belirli prensipler üzerine anlaştık" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının bir araya geldiği 5 saatlik son toplantıda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "CHP neyse İYİ Parti neyse ben de aynısı olacağım" sözleri liderler arasında gergin anlara sebep olmuştu.

"İttifak daha oluşmadı"
Toplantıdaki krizin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Gazeteci Mehmet Bayar'a konuşan Üstün, "İttifak daha oluşmadı. Sadece belirli prensipler üzerine anlaşılmış, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden yapılandırılması üzerine 6 parti prensipler üzerine anlaşmıştır. İttifak noktasına da gidecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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