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İstanbul Boğazı'ndan '8 katlı apartman' geçti 3 saatte geçti bakan bir daha baktı

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör geçti.

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Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformla, saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran bloklu malzemenin boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti. Boğazdan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

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