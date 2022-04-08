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AYM 6 gazetecinin Libya şehidi haberlerine ilişkin başvurularını reddetti

AYM 6 gazetecinin Libya şehidi haberlerine ilişkin başvurularını reddetti

Anayasa Mahkemesi, "Libya'daki MİT şehidi" haberleri nedeniyle Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 5 gazetecinin yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu. Yüksek Mahkeme, Müyesser Yıldız'ın başvurusunda ise, dosyayı esastan görüşerek, tutuklama kararının hak ihlali olmadığına karar verdi.

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Gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın Şener ve Ferhat Çelik, Libya'daki MİT şehidine ilişkin haberler nedeniyle tutuklanmalarının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün" ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

Dosyayı değerlendiren Yüksek Mahkeme, başvuruları açıkça dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

AYM, aynı konuda başvuru yapan gazeteci Müyesser Yıldız'ın başvurusunu ise esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Yıldız'ın tutuklanmasını hak ihlali saymadı. Karar oy çokluğu ile alındı. (T24)

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