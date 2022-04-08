Kinder'den sürpriz yumurtalarda çıkan bakteri için skandal itiraf

Dünyaca ünlü çikolata markası Kinder'in Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine rastlanmıştı. Bakterinin ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada görüldüğü ortaya çıktı.

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Çikolata üreticisi Ferrero’nun imal ettiği ve Türkiye'de de üretilip tüketilen 'Kinder Surprise' isimli ürününde 'Salmonella' bakterisi tespit edildi. Bakteri Avrupa'da panik yaratırken, Ferrero Çikolata çok sayıda ürünü toplatma kararı aldı.

Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi. Bunun üzerine içinde bakteri bulunan filtre kaldırıldı ve fabrikada bulunan malzemelerle çikolata ürünlerinin tedariki durduruldu.

Sorular yanıtsız kaldı

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, İtalya merkezli çikolata üreticisi, Avrupa'nın 8 ayrı ülkesinde çok sayıda insanın Belçika'da üretilen ürünleri yedikten sonra nasıl salmonella enfeksiyonuna yakalandığı sorusuna yanıt veremedi.

Ferrero; İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede, salmonella şüphesi içeren ürünleri geri çağırdı.

134 kişiye bulaştı

Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı.

Arlon'da 15 Ocak'ta saptanan bakteriye ilişkin ilk başvuru, 7 Ocak'ta İngiltere'de yapılmıştı.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) kontrolleri artırdı.

Ajansa göre, gıda şirketleri rutin otomatik kontroller kapsamında numune incelemesi yapmak zorunda. Ferrero, 15 Aralık'ta böyle bir iç kontrol sırasında salmonella bakterisini buldu ancak FAVV'a bu konuda bilgi vermedi.

Yetkilileri bilgilendirmedik

Ferrero Sözcüsü, VTM kanalına yaptığı açıklamada, "Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" dedi.

Şu ana kadar İngiltere'de 63, Fransa'da 20, İrlanda'da 10, Almanya'da 4, İsveç'te 4, Hollanda'da 2, Norveç ve Lüksemburg'da 1'er ve Belçika'da 26 olası enfeksiyon tespit edildi.

Şirketin Salmonella şüphesiyle raflardan topladığı ürünler şunlar:

-Kinder Surprise (bütün paketler)

-Kinder Schokobons

-Kinder Schokobons WHITE

-Kinder Happy Moments

-Kinder Mix Advent Calendar

-Kinder Mix Peluche

-Kinder Surprise Max