Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi savurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni ve Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan "Milletimizi küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazının ardından TDV Kitap Fuarı ve Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış törenlerine katıldı. Konuşmasında köklü İslam Medeniyeti'ne vurgu yapan Erdoğan "Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yoksulluklar, eksikliklerle ilgili değil; asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İslam Medeniyetleri Müzemizin şehrimize, kültürümüze ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzenin kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde İstanbul'un değişik müzelerinden getirilen 650 eser sergileniyor.

-Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz bilinçli şekilde tahrip edildi. Sizlerle birini paylaşmak istiyorum. Hamdullah Suphi Tanrıöver tek partinin maarif vekilliğini yaptığı yıllarda Yugoslavya'nın büyük şairlerinden birini İstanbul'a davet eder. Aynı zamanda ülkesinin elçisi olan şair ile Süleymaniye'ye uğrarlar. Şair Kanuni Sultan Süleyman'ın da kabrini ziyaret etmek ister. Bu istek karşısında Hamdullah Suphi'nin rengi değişir. Misafirinin fikrini değiştirmeye çalışır. Misafiri ısrar edince, Hamdullah Suphi türbelerin kapalı olduğunu söyler. Misafirin tepkisi ibretliktir. "Tarihi olmayan milletler tarih uydurarak kendini tatmin ediyor. Siz muhteşem bir tarihe sahipken nasıl kapatıyorsunuz?" Evet bu yasakçı zihniyet geçmişi koparılmış bir millet meydana getirmeye çalıştılar.

-Biz milletimizin bu özlemlerini hayata geçirmenin gayreti içindeyiz medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Milletimizi küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız.

Cumayı Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaate hitabında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Bugün ikinci cumayı birlikte icra ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'im inşallah daha nice cuma bayramlarında bizleri bir arada yaşamayı, bir arada cuma bayramlarımızı tesit etmeyi nasip etsin. Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu; o da bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım ve birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin bugün farklı bir durum yaşadığına işaret ederek "İslam Medeniyeti Müzesi olarak camimizin külliyesi içinde senede bir veya iki kere elimizdeki çok önemli objeleri inşallah burada sergileyeceğiz. Burada Topkapı Müzesi olsun, değişik yerlerdeki bu eserler aynı zamanda Büyük Çamlıca Camimizin müze kısmında tüm Müslümanların hizmetinde olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, Allah'ın ramazan-ı şerifi nasip ettiği gibi Ramazan Bayramı'na kavuşmalarını da kendilerine lütfetmesini diledi.

Kitap Fuarı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açıklamasından satır başları:

-Bu müzede senede 1 veya 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Salgın sebebiyle iki yıl ara verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum.

-Salgın nedeniyle ara verilen kitap fuarlarının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Bizim medeniyetimiz 'Oku' emrinin üzerine inşa edilmiştir.-

-Ecdadın kalem kılıçtan keskindir sözü okuma ve yazmaya verdiği önemi işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakla kalmadık aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca süre devam eden

Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yoksulluklar, eksikliklerle ilgili değil; asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık.

İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklıselim, kalbiselim gibi asıl mirasına sırt dönmüştür.

-Milletimizin diğer alanlara birlikte okuma-yazma konusunda da önü açıldı. Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bulmazken, geçtiğimiz yıl bu sayı 187 bine çıkmıştır.